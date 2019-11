Gerucht: muziekstreamingdienst van TikTok-eigenaar ByteDance start in december

De muziekstreamingdienst van ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, zou in sommige landen in de loop van december beschikbaar komen. Vermoedelijk verschijnt de dienst eerst in landen als Brazilië, India en Indonesië, waar de concurrentie nog niet zo hevig is.

Er gingen al maandenlang geruchten dat ByteDance aan een eigen muziekstreamingdienst werkte. Hoewel het bedrijf naar verluidt nog steeds in onderhandeling is met de platenmaatschappijen Sony, Universal en Warner, haalt de Financial Times bronnen aan die stellen dat de dienst volgende maand op bescheiden schaal van start zal gaan.

De muziekdienst zou eerst uitkomen in een aantal armere landen, zoals Brazilië, India en Indonesië. Het marktaandeel van concurrenten als Spotify en Apple Music is daar minder groot dan in het westen, en in een land als India heeft ByteDance wél al deals gesloten met diverse platenmaatschappijen, zo meldde meldde Bloomberg al eerder. Later zou het Chinese bedrijf de dienst ook in de Verenigde Staten willen introduceren, maar wanneer is niet bekend.

Volgens de Financial Times stelt de app van de nieuwe dienst gebruikers in staat om videoclips te doorzoeken, om zo een afspeellijst van nummers samen te stellen en eventueel te delen met vrienden. De abonnementsprijs van de muziekstreamingdienst zou lager zijn dan die van concurrenten.

Dat ByteDance een eigen muziekstreamingdienst uit de grond stampt, komt niet als een verrassing. Ook in TikTok speelt muziek, en dan vooral het delen van video’s waarin gebruikers nummer playbacken, een grote rol. ByteDance hoopt vanzelfsprekend dat veel TikTok-gebruikers, dat zijn er intussen meer dan een miljard, ook aan de slag gaan met de nieuwe muziekdienst.