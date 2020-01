Amerikaanse landmacht beschouwt TikTok als cyberdreiging en verbiedt gebruik

De Amerikaanse landmacht heeft het gebruik van de populaire socialmedia-app TikTok op overheidstoestellen verboden. Gebruikers dienen de app te verwijderen van de telefoons vanwege potentiële veiligheidsrisico's.

Sinds half december blijkt de Amerikaanse landmacht militairen te waarschuwen voor het gebruik van TikTok. "We beschouwen het als cyberdreiging. We staan het niet toe op overheidstelefoons", meldt een woordvoerder aan Military.com. De Amerikaanse marine heeft een soortgelijk verbod ingesteld, schreef Reuters vorige week.

De verboden volgen op een Defense Department Cyber Awareness Message van halverwege december, waarin stond dat het gebruik van TikTok 'potentiele beveiligingsrisico's heeft'. In de mededeling stond het advies te letten op ongebruikelijke activiteit op telefoons en TikTok te verwijderen om blootstellen van persoonlijke informatie te voorkomen.

Nog tot twee maanden geleden gebruikte de landmacht van de VS TikTok om jongeren te werven. Tegelijkertijd liepen er overheidsonderzoeken naar de app met als reden dat de Chinese overheid data zou kunnen opvragen van Amerikaanse gebruikers, omdat het moederbedrijf ByteDance, Chinees is. TikTok heeft ontkend dat het data van Amerikaanse gebruikers in China opslaat: die gegevens zouden in de VS zijn opgeslagen, met back-up in Singapore.