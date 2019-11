'VS wil overname Musical.ly door Chinese ByteDance uit 2017 onderzoeken'

De Verenigde Staten willen de overname van Musical.ly door het Chinese TikTok-moederbedrijf ByteDance in 2017 tegen het licht gaan houden. Dat zeggen bronnen van Reuters. De motivatie daarvoor zou de veiligheid van gebruikersdata zijn, en de mogelijke censuur van content.

Musical.ly ging op in TikTok na de overname. Het zou gaan om een onderzoek door de Committee on Foreign Investment in the United States, dat overnames door buitenlandse partijen onderzoekt en kijkt naar mogelijke dreigingen voor de nationale veiligheid. Naast de dataveiligheid en censuur zijn ook zijn potentiële buitenlandse beïnvloedingscampagnes een zorg voor de VS, waarschijnlijk in het bijzonder omdat volgend jaar nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden.

Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium stellen politici al langer dat TikToks populariteit een risicofactor is. Zo'n 60 procent van de 26,5 miljoen actieve Amerikaanse gebruikers zou tussen de 16 en 24 jaar oud zijn. Ook zou Facebook-ceo Mark Zuckerberg zich kritisch geuit hebben over de mogelijke censuur op TikTok, bijvoorbeeld als het gaat om beelden van de demonstraties in Hongkong.

ByteDance is een Chinese internetstart-up die concurreert met de grote Chinese namen als Tencent en Baidu. Het bedrijf is zeven jaar oud en was vorig jaar 78 miljard dollar waard, aldus Reuters. Verder exploiteert ByteDance onder andere de nieuwsdienst Toutiao.