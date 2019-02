Video-app TikTok passeert 1 miljard downloads en loopt in op Facebook

TikTok, de app waarmee vooral jongeren muziekvideo’s delen waarin ze playbacken, zou intussen 1 miljard keer zijn gedownload. Volgens marktvorser SensorTower benadert TikTok daarmee de populariteit van de Facebook-app.

Van de 1 miljard downloads van de sociale video-app uit de Apple App Store en Google Play Store vonden er 663 miljoen plaats in 2018. Om dat in perspectief te plaatsen: volgens SensorTower werd de Facebook-app vorig jaar 711 miljoen keer geïnstalleerd en waren er in die periode zo’n 444 miljoen downloads voor Instagram.

Als games niet worden meegerekend, was TikTok de op drie na meest gedownloade app van 2018. In januari van dit jaar stond TikTok wereldwijd op de derde plaats en was het in de Verenigde Staten zelfs de meest gedownloade niet-gameapp. Vorige maand kwamen er volgens SensorTower 71,3 miljoen nieuwe gebruikers bij, met de opmerking dat er van Chinese Android-gebruikers geen cijfers beschikbaar zijn.

TikTok is vooral populair in Azië, blijkt uit de cijfers van de marktvorser. Zo is India goed voor 25 procent van alle downloads tot nu toe. In januari kwam 43 procent van de nieuwe gebruikers uit India; een jaar eerder was dat nog maar 9,5 procent.

De toenemende populariteit van TikTok, dat voorheen Musically heette, is bij de andere sociale mediaplatforms niet onopgemerkt gebleven. Facebook werkt op dit moment aan een eigen playbackapp. Wanneer die gaat verschijnen, is nog niet bekend.