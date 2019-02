Android-versie van Stardew Valley komt op 14 maart uit

De Android-versie van indiegame Stardew Valley komt op 14 maart uit en kost negen euro. Net als bij de iOS-versie gaat het alleen om het singleplayergedeelte van het spel. De bestaande PlayStation 4- en Xbox One-versies krijgen binnenkort wel multiplayer.

Ontwikkelaar Eric 'ConcernedApe' Barone maakt de verschijningsdatum op Twitter bekend. Eind vorig jaar werd al aangekondigd dat er een Android-versie zou komen van het boerderijsimulatiespel; in oktober verscheen al de iOS-versie. De handheldversie is gelijk aan de versies voor andere platforms en er zijn geen in-game aankopen.

Barone heeft de game, die oorspronkelijk in februari 2016 verscheen voor de pc, in zijn ééntje gemaakt. Na de pc-release volgden er ook versies voor de PlayStation 4, de PlayStation Vita, de Xbox One en de Nintendo Switch. Eind 2017 waren er in totaal 3,5 miljoen exemplaren van het spel verkocht.

Op zijn blog maakte Barone onlangs ook bekend dat de multiplayerfunctionaliteit 'in de komende maanden' beschikbaar komt voor de PlayStation 4- en de Xbox One-versies van het spel. De Switch-versie heeft sinds eind vorig jaar al een multiplayermodus, net als de pc-game. Of de versies voor Android en iOS ooit multiplayer krijgen, is niet bekend.

Stardew Valley is al te vinden in de Google Play Store. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf registreren om een melding te krijgen zodra de game beschikbaar is.