Stardew Valley-ontwikkelaar werkt aan onaangekondigde game

Stardew Valley-maker Eric Barone meldt dat hij momenteel is gefocust op een nieuwe, onaangekondigde game. In een interview met Twitch-gebruiker Zach Hartman meldt de ontwikkelaar dat hij daarom 'nog niet weet' of Stardew Valley nog nieuwe updates krijgt.

De ontwikkelaar maakt dit bekend tijdens een livestream na afloop van de eerste officiële Stardew Valley Cup-speedrunwedstrijd, schrijft ook Eurogamer. Daarin meldt Barone onder andere dat hij zijn aandacht momenteel niet richt op nieuwe updates voor Stardew Valley, een Harvest Moon-achtige landbouwgame die in 2016 uitkwam.

Eind vorig jaar introduceerde de ontwikkelaar update 1.5 voor de game, die onder andere lokale splitscreen, nieuwe personages en een nieuwe lay-out voor boerderijen toevoegde. De ontwikkelaar laat nu weten dat er momenteel geen andere grote updates in de maak zijn en dat hij zich in plaats daarvan richt op een nieuwe titel.

Barone deelde hierbij weinig details over de komende game, hoewel hij wel bekendmaakt dat het gaat om een nieuwe pixelart-game met een top-down-perspectief. "Ik kondig misschien vrij snel aan wat het is. Niemand weet het op dit moment", zei Barone tijdens de stream. "Wat ik wel zal zeggen is dat het weer een pixelart-game is en een top-downperspectief heeft, vergelijkbaar met Stardew Valley." De ontwikkelaar meldt daarbij dat de game in sommige opzichten vergelijkbaar is met Stardew Valley, hoewel het niet nog een landbouwgame betreft.