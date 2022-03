Stardew Valley is 15 miljoen keer verkocht in vijf jaar tijd

De country-life-roleplaygame Stardew Valley is meer dan vijftien miljoen keer verkocht. Dat heeft ontwikkelaar ConcernedApe bekendgemaakt. De mijlpaal komt vijf jaar na de release van de game, in februari 2016.

Gezamenlijk zijn er sinds de release in 2016 meer dan vijftien miljoen exemplaren van de game verkocht, schrijft de ontwikkelaar in een bijzin op zijn website. Die melding is opgepikt door de website Game Developer. Begin 2020 stond de teller nog op 10 miljoen exemplaren en een half jaar eerder op zes miljoen. Stardew Valley kwam in februari 2016 uit voor de pc. In twee maanden tijd waren al meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Enkele maanden later volgden de releases voor de Mac en voor Linux, eind 2016 voor de Xbox One en PS4, in 2017 voor de Nintendo Switch, in 2018 voor iOS en sinds eind 2019 is het spel ook te spelen op op het scherm in Tesla's.

Het spel werd ontwikkeld door ontwikkelaar Eric Barone, onder de alias ConcernedApe. De ontwikkelaar deed er vier jaar over. Sinds de release zijn er vijf grote updates verschenen voor de game, onder meer met nieuwe omgevingen, de mogelijkheid om te trouwen, ondersteuning voor meer talen en ondersteuning voor multiplayer. Sinds de vierde update heeft Barone een team ontwikkelaars in dienst.

Maandag werd bekend dat ontwikkelaar Eric Barone werkt aan een nieuwe, nog onaangekondige game. Dat zei hij in een interview met Twitch-streamer Zach Hartman. Hij zei in dat gesprek bovendien dat hij niet zeker weet of er nog nieuwe updates komen voor Stardew Valley. De laatste update van het spel kwam eind vorig jaar uit en de ontwikkelaar werkt momenteel niet aan een nieuwe grote update. De nieuwe titel waar Barone aan werkt, wordt opnieuw een pixelart-game met een top-downperspectief, maar naast die informatie gaf de ontwikkelaar niets prijs over de nieuwe game.