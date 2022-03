Jagex eist op dag van release dat modder stopt met Old School RuneScape hd-mod

Een ontwikkelaar die werkte aan een hd-modificatie van Old School RuneScape is door ontwikkelaar Jagex gevraagd hiermee te stoppen. De RuneLite HD-mod had na twee jaar ontwikkeltijd op maandag moeten verschijnen. De modder 117 geeft gehoor aan het verzoek.

Modder 117 schrijft op Reddit vlak voor release bericht van Jagex te hebben ontvangen, waarin de ontwikkelaar van RuneScape de modder vroeg RuneLite HD niet uit te brengen. Jagex zegt zelf aan een soortgelijke grafische verbetering van Old School RuneScape te werken, dat in een 'relatief vroege onderzoeksfase' zou bevinden. Daarom zou 117 met zijn mod moeten stoppen.

De modder stelde zelf nog voor om RuneLite HD offline te halen zodra de officiële grafische verbetering beschikbaar is en Jagex daarnaast 'samenwerkende controle' te geven over de visuele stijl van RuneLite HD. Jagex zou dit hebben geweigerd. 117 zegt ongeveer tweeduizend uur werk verspreid over twee jaar te hebben gestoken in het project. Op Twitter laat 117 meerdere screenshots van het project zien.

RuneLite HD is een third party client die met grafische verbeteringen komt voor Old School RuneScape. De mod is een extra onderdeel bovenop RuneLite, eveneens een third party client die al jaren bestaat en extra functies geeft, zoals een XP Tracker, een knop om aanvalsstijlen aan te passen en extra chatfuncties. Daarnaast gebruikt de game de gpu van de pc om zo een hogere fps te kunnen krijgen. Zowel RuneLite als RuneLite HD werken met de servers van Old School RuneScape en zijn opensource.

Het is niet voor het eerst dat de ontwikkelaars van RuneLite en Jagex botsen; in 2018 eiste Jagex dat het RuneLite-project zou stoppen. Enkele dagen later gaf Jagex toch goedkeuring voor het project. Jagex bevestigt dat het 117 heeft gevraagd om te stoppen met RuneLite HD; de ontwikkelaar wil dat er 'consistentie' is in de visuele stijl van Old School RuneScape en wil daarom voorkomen dat er mods zijn die het spel anders weergeven dan Jagex wil. De ontwikkelaar zegt 117 wel mee te willen nemen in feedbacksessies voor de grafische verbetering van Old School RuneScape.