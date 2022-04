Runescape en Old School RuneScape verschijnen op Steam voor pc en Mac

De klassieke mmo's Runescape en Old School RuneScape komen vanaf 14 oktober beschikbaar op Steam, zo kondigt Jagex aan. De franchise heeft in bijna twintig jaar zo'n 285 miljoen spelers gehad, volgens de ontwikkelaar.

Steam-gebruikers kunnen Runescape op het gameplatform in hun verlanglijstje zetten. Ze krijgen dan een melding als het spel over twee weken beschikbaar komt. Old School Runescap staat nog niet op Steam, dat zal begin 2021 gebeuren.

Runescape biedt op Steam achievements, badges en emoticons. De ondersteuning voor trading cards volgt na de release. De RuneScape Community Hub gaat Steam-gebruikers wekelijkse op de hoogte houden van aankondigingen, guides, artikelen, artwork en video’s.

Runescape was tot nu toe voor pc, Mac en Linux beschikbaar via de site van Jagex en voor Android in de Google Play Store. Jagex hoopt met de komst naar Steam nog meer gebruikers dan de 285 miljoen spelers die de franchise tot nu toe had te trekken.

Jagex introduceerde Old School RuneScape in 2013 als voortzetting van de game zoals die in 2007 was. In 2004 verscheen RuneScape 2, die in 2013 een nieuwe release kreeg in de vorm van RuneScape 3. RuneScape kwam oorspronkelijk uit in 2001 en was nog lang speelbaar als 'Classic' maar in 2018 trok Jagex de stekker eruit. RuneScape was voor veel spelers de eerste mmorpg die ze speelden.