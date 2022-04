Bedrijven willen EU-regels voor open toegang tot NFC voor betaaldienstverleners

Het lijkt waarschijnlijk dat de EU op termijn met regels komt waardoor bedrijven achter technische infrastructuren voor betaaldiensten verplicht worden om alle dienstverleners toegang te geven. Deze overwegingen lijken mede gericht op Apples afscherming van de NFC-chip in iPhones.

De Europese Commissie heeft de uitkomsten van een consultatie over een nieuwe strategie voor winkelbetalingen gepubliceerd. Een groot deel van de reagerende partijen vindt het reguleren van de 'toegang tot technische infrastructuren voor betalingen' voor slechts enkele lidstaten problematisch. De wens is om te komen tot een gelijk speelveld. De partijen vinden dat EU-wetgeving bedrijven achter relevante technische infrastructuren moet verplichten om toegang tot die infrastructuur te geven voor alle betaaldienstverleners, op redelijke voorwaarden. De overwegingen gaan over NFC, biometrische identiteitsscanners zoals vingerafdrukscanners, app-winkels en sim-kaarten.

Het idee is dat dit leidt tot 'een concurrerende en innovatieve markt voor contactloze betalingen in Europa', waarbij dienstverleners kunnen 'concurreren op diensten in plaats van op technologie'. Een derde van de reagerende partijen stipte wel aan dat een verplichte open toegang beveiligingsrisico's met zich mee kan brengen, maar daar werd meteen bij gezegd dat dit probleem is in te dammen door bijvoorbeeld hypermoderne beveiligingsmaatregelen en goed toezicht.

Bij dit onderwerp wordt Apple niet specifiek genoemd, maar het is wel duidelijk dat deze overwegingen vooral op Near Field Communication zijn gericht. Bloomberg meldt dat de EU heeft aangegeven dat het 'meest gerapporteerde probleem' te maken heeft met smartphonefabrikanten die toegang tot hun NFC-chips beperken voor derden.

Dat punt van beperkingen voor derden is aan de orde bij iPhones en de Apple Watch; gebruikers van deze apparaten kunnen alleen NFC-betalingen doen via Apple Pay, waardoor bijvoorbeeld banken geen gebruik kunnen maken van de functionaliteit in hun eigen iOS-apps. Dit restrictieve beleid van Apple, is bijvoorbeeld de Duitse overheid al langer een doorn in het oog. IPhone-gebruikers kunnen via de NFC-chip alleen contactloos betalen met Apple Pay en Duitsland heeft een wet opgesteld om af te dwingen dat Apple andere partijen gelijke kansen geeft. Apple was hier niet blij mee. Het bedrijf gaf destijds aan dat het verplicht openstellen de privacy van de gebruiker en de veiligheid van financiële gegevens in gevaar kan brengen.

In dit kader begon de Europese Commissie in juni een onderzoek naar Apple Pay. De Commissie vermoedt dat Apple met zijn betaaldienst EU-mededingingsregels overtreedt, gelet op de voorwaarden die Apple bedrijven oplegt voordat ze Apple Pay in hun webwinkels mogen integreren. De Eurocommissaris voor Mededinging, Margrethe Vestager, hekelde ook de manier waarop Apple de 'tap and go'-functionaliteit van de NFC-chip in iPhones tot zijn eigen diensten beperkt.

In totaal hebben ongeveer 390 stakeholders gereageerd, waarbij 45,5 procent procent van de reacties afkomstig was van bedrijven uit de industriesector en 24,9 procent van belangenorganisaties voor bedrijven. Publieke instanties waren goed voor 12,2 procent van de reacties en 9 procent werd gevormd door reacties van EU-burgers. Het gaat om een consultatieronde, wat verder geen verplichtingen schept voor het wetgevingsproces binnen de Europese Unie. Gelet op de algemene wens van de Commissie om concurrentie en een gelijk speelveld te bevorderen, lijkt de kans aanzienlijk dat deze overwegingen mede aan de basis zullen staan van nieuwe regels.