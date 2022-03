Reuters: EU gaat Apple aanklagen voor overtreden antitrustregels met App Store

De Europese Commissie is bijna klaar met het antitrustonderzoek naar Apple en gaat het bedrijf aanklagen voor het overtreden van deze regels. Mogelijk krijgt Apple de aanklacht voor de zomer. Spotify klaagde begin 2019 bij de EU over de vermeende oneerlijke situatie binnen de App Store.

Twee bronnen zeggen tegen Reuters dat de Europese Commissie nu de laatste hand legt aan de aanklachtbrief. Een van die bronnen zegt dat de brief mogelijk voor de zomer naar Apple gaat. De bronnen geven vooralsnog geen details over de inhoud van de brief. In de aanklachtbrief schrijft de Europese Commissie welke regels Apple heeft overtreden en wat daar de consequenties van zijn. Normaliter gaat het om een boete en geeft de Europese Commissie aan waar het bedrijf mee moet stoppen.

De Europese Commissie startte juni vorig jaar met het machtsmisbruikonderzoek naar Apple. Dit onderzoek gaat over het vermeende machtsmisbruik in de App Store. Spotify klaagde begin 2019 bij de Europese Commissie over de 'oneerlijke' voorwaarden van de appwinkel. Apps die digitale diensten leveren, zoals Spotify, moeten dertig procent van de omzet die ze via het betaalsysteem van Apple behalen, afdragen aan het Californische bedrijf. Apps als Uber en Deliveroo hoeven die dertig procent niet af te dragen, wat volgens Spotify oneerlijk is.

Daarnaast noemt de muziekstreamingdienst het niet eerlijk dat Apple zowel aanbieder is van de App Store, als ontwikkelaar is van concurrent Apple Music. Daardoor zou Apple diensten die met Music concurreren benadelen. Apple stelt weer dat Spotify gebruik wil maken van de voordelen van de App Store, zonder daarvoor te willen betalen. De voordelen zijn volgens Apple het platform, de ontwikkeltools en de betaalomgeving.

Mocht Apple een boete krijgen, dan kan deze in theorie oplopen tot tien procent van diens jaaromzet. Er lopen op dit moment nog drie andere Europese mededingingsonderzoeken naar Apple. Het gaat onder meer om de beperkingen die Apple oplegt omtrent de NFC-chips in iPhones en het gegeven dat appontwikkelaars niet mogen adverteren met goedkopere alternatieven voor de in-appaankopen. Zo mag Spotify niet tegen klanten zeggen dat een abonnement dat via de Spotify-site wordt afgesloten goedkoper is dan eentje dat via de iOS-app wordt afgesloten.