'ACM heeft onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik Apple bijna afgerond'

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt heeft bijna zijn onderzoek afgerond naar mogelijk machtsmisbruik van Apple in de App Store. Dat meldt Reuters op basis van brieven die de ACM aan een aantal van de betrokken ontwikkelaars heeft gestuurd.

De ACM onderzoekt sinds 2019 of Apple misbruik maakt van zijn macht in de App Store door eigen apps te bevoordelen en app-ontwikkelaars te dwingen gebruik te maken van in-appbetalingen. Volgens Reuters is dat onderzoek nu bijna afgerond en komt de ACM binnenkort met een uitspraak.

Apple wordt door de ACM onderzocht omdat app-ontwikkelaars 15 tot 30 procent commissie moeten betalen aan Apple voor het gebruik van het in-appbetalingssysteem van Apple, dat Apple bovendien verplicht om te gebruiken. Er is geen alternatief, want apps mogen niet buiten het betalingssysteem betalingen verwerken in iOS.

Apple heeft vorig jaar nog Fortnite uit de App Store verwijderd, omdat ontwikkelaar Epic betalingen buiten het betalingssysteem van Apple om verwerkte, wat in strijd is met de richtlijnen van Apple. Vervolgens heeft Epic Apple aangeklaagd, een rechtszaak die nog steeds loopt en waarbij inmiddels ook Valve betrokken is. Ook Spotify en Netflix hebben zich tegen de regels van Apple gekeerd. Spotify diende in 2019 een klacht in bij de Europese Commissie over oneerlijke concurrentie.

Het onderzoek van de ACM krijgt internationaal aandacht omdat het het eerste antitrust-onderzoek is dat bijna is afgerond naar mogelijk machtsmisbruik van Apple met het betalingsbeleid van de App Store, waar al langer kritiek op is van ontwikkelaars. De Europese Commissie is vorig jaar een soortgelijk onderzoek gestart naar dezelfde praktijken van Apple. In 2019 benadrukte de ACM dat er nog geen machtsmisbruik is vastgesteld en dat het onderzoek ook kan uitwijzen dat Apple geen regels overtreedt.