Ontwikkelaar beschuldigt Apple van machtsmisbruik bij onderhandelingen overname

Ontwikkelaar Kosta Eleftheriou heeft Apple aangeklaagd vanwege misbruik van zijn macht over de App Store om hem dwars te zitten, om zo de aankoopprijs van zijn bedrijf omlaag te brengen. De ontwikkelaar en Apple waren in onderhandeling over een overname van zijn toetsenbord-app.

Eleftheriou claimt in de aanklacht dat hij in januari 2019 met Apple in gesprek raakte over een overname van zijn bedrijf Kpaw vanwege zijn FlickType-toetsenbord voor de Apple Watch. Net toen de onderhandelingen begonnen, verwijderde Apple FlickType uit de App Store. De reden die het bedrijf opgaf, is dat toetsenborden voor de Apple Watch niet zijn toegestaan. Waarom een concurrent wel de App Store in mocht, is onduidelijk. Ook apps met andere doeleinden die FlickType integreerden, mochten zonder problemen de App Store in.

In januari 2020 keurde Apple ineens FlickType wel goed, zonder wijzigingen aan de kant van de ontwikkelaar. Het werd volgens de ontwikkelaar al snel de best verdienende app in de App Store en leverde in een maand 130.000 dollar op. Inmiddels liepen de onderhandelingen over de overname niet meer.

De ontwikkelaar beticht Apple er van selectief zijn app te hebben tegengehouden en zo zijn monopolie over de App Store te hebben gebruikt om hem ertoe aan te zetten een lage prijs voor de verkoop te accepteren. Ook heeft Apple volgens hem niet snel en goed gehandeld bij meldingen over frauduleuze apps die deden alsof ze een Watch-toetsenbord waren en die wel in de App Store verschenen. Eleftheriou werkte eerder voor Fleksy, dat onder meer werkte op Android Wear en dat gekocht werd door Pinterest. Hij eist in de aanklacht een schadevergoeding. Apple heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.