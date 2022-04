Xiaomi stopt met aanbieden Poco-smartphones op eigen site

De Chinese smartphonemaker Xiaomi stopt met het aanbieden van Poco-smartphones op de eigen site. In plaats daarvan verkoopt het Chinese bedrijf de smartphones via een eigen webwinkel van het merk.

Het Mi-account werkt op de nieuwe site van Poco, zegt het bedrijf. De fabrikant verkoopt zijn smartphones via een subdomein van zijn Po.co-site. Daarop staan momenteel alleen de X3 NFC en M3; de vorig jaar verschenen F2 Pro is niet op die site te vinden. Volgende week presenteert Xiaomi een nieuwe Poco-telefoon die ook op de site verkrijgbaar zal zijn. De stap beïnvloedt de verkrijgbaarheid van de smartphones bij retailers en providers vermoedelijk niet. Poco-telefoons waren tot nu toe verkrijgbaar via de webwinkel van Xiaomi zelf, maar dat gebeurt vanaf nu dus niet meer.

De nieuwe webwinkel is er vooralsnog alleen voor Nederland, maar er volgt snel ook een Belgische site, zo zegt het bedrijf. Poco is een merk van Xiaomi; dat begon met de release van de Pocophone F1 in 2018, gevolgd door de Poco F2 Pro in 2020. Xiaomi maakt weinig telefoons alleen voor het Poco-merk; veel modellen komen in andere landen uit onder de vlag van Xiaomi.