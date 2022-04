Xiaomi kondigt Mi 11 Pro en Mi 11 Ultra volgende week aan

Xiaomi kondigt zijn duurdere telefoons in de Mi 11-serie, de Mi 11 Pro en Mi 11 Ultra, volgende week aan op een eigen evenement in China. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. De Mi 11 kwam deze maand al uit in de Benelux.

Er gaan geruchten over meerdere modellen die Xiaomi willen laten zien, waaronder een Mi 11 Lite, maar Xiaomi noemt de Pro en de Ultra in de aankondiging van het evenement. De Pro en de Ultra komen daarmee drie maanden na de reguliere versie van de Mi 11, die Xiaomi eind december presenteerde en in februari uitbracht in de Benelux.

De geruchten over beide duurdere modellen gaan al langer. De Mi 11 Pro zou lijken op de Mi 11, maar een camera met periscopische zoomlens toevoegen. De Mi 11 heeft helemaal geen camera met telelens. De Mi 11 Ultra zou onder meer beschikken over een primaire camera met een resolutie van 50 megapixels en twee 48-megapixelcamera's, waarvan een met ultragroothoeklens en een met periscopische zoomlens. De telefoon zou verder met 67W draadloos kunnen opladen en andere apparaten omgekeerd draadloos kunnen laden met 10W. Bedraad opladen kan wellicht met 200W.

De Mi 11 beschikt met de Qualcomm Snapdragon 888 al over de krachtigste soc die de Amerikaanse chipontwerper momenteel aanbiedt, in combinatie met lpddr5-geheugen en UFS 3.1-opslag. De Pro- en Ultra-modellen hebben wellicht meer geheugen en opslag. De Mi 11 kwam uit voor 850 euro; de Pro en Ultra zullen vermoedelijk duurder zijn. De Mi 10 Ultra van vorig jaar kwam alleen uit in China.

