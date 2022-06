Xiaomi brengt Mi 11-smartphone volgende maand uit in Benelux voor 849 euro

Xiaomi brengt zijn nieuwe smartphone Mi 11 volgende maand uit in de Benelux voor 849 euro. Het gaat om een variant met 8GB aan werkgeheugen en een opslag van 256GB. Het toestel heeft een 120Hz-oledscherm.

Het gaat om de variant met glas aan de achterkant, zo zegt de fabrikant. Xiaomi maakt geen melding van andere telefoons; doorgaans heeft een Mi-serie meerdere varianten, zoals vorig jaar een Mi 10 Pro en Mi 10 Lite.

Met 849 euro ligt de adviesprijs van de Mi 11 50 euro boven die van de Mi 10 vorig jaar. De Mi 9 daarvoor kostte minder dan 500 euro bij de release. De variant die uitkomt in de Benelux heeft 8GB Lpddr5-geheugen op 3200MHz en 256GB UFS 3.1-opslag.

De telefoon heeft een 6,81"-amoledscherm met resolutie van 3200x1440 pixels en een maximale helderheid van 1500 cd/m². Het scherm meet 15,8x7,1cm en heeft een oppervlakte van 112 vierkante centimeter. Het paneel ondersteunt een variabele verversingssnelheid van 30Hz tot 120Hz. Het scherm wordt daarnaast gemaakt van Gorilla Glass Victus.

De soc is een Qualcomm Snapdragon 888. De chip beschikt over een geïntegreerd 5g-modem en wordt gemaakt op Samsungs 5nm-procedé. De soc heeft een enkele Cortex-X1-core op 2,84GHz, drie Cortex-A78-kernen op 2,42GHz en vier meer zuinige Cortex-A55-cores op 1,80GHz.

De Mi 11 krijgt wederom een 108-megapixelcamera met optische beeldstabilisatie, net als de huidige Xiaomi Mi 10. De smartphone krijgt verder een 13-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 5-megapixelsensor voor 'tele- en macrofoto's'. Een 20-megapixelselfiecamera zit in een gat in het scherm verwerkt. De 4600mAh-accu ondersteunt bedraad snelladen met een vermogen van 55W. De telefoon wordt geleverd met MIUI 12.5, dat is gebaseerd op Android 11. In de versie voor Nederland zit er een adapter in de doos, iets dat in China standaard niet het geval is.