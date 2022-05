Foto's tonen mogelijk vouwbare Xiaomi-telefoon

Er zijn foto's verschenen die vermoedelijk een prototype van een vouwbare smartphone van Xiaomi laten zien. Het model doet het meest denken aan de Galaxy Z Fold-toestellen van Samsung. Er is een stevige vouw in het midden zichtbaar.

De foto's kwamen van Weibo, maar die post is inmiddels verdwenen. De foto's staan nog wel op MyFixGuide en het account van het watermerk dat Weibo heeft toegevoegd wijst op een account dat veel post over telefoons, onder meer van Xiaomi. De foto's lijken in het openbaar gemaakt, bijvoorbeeld in het ov. Het lijkt niet te gaan om foto's op een evenement.

De telefoon heeft dikke randen; dat is mogelijk een hoes die fabrikanten gebruiken om het ontwerp van een telefoon niet weg te geven op moment dat er foto's uitlekken. In het midden van het scherm is de vouw duidelijk zichtbaar, iets dat ook gebeurt bij de soortgelijke Galaxy Z Fold-toestellen van Samsung. De telefoon draait op Miui 12, de nieuwste versie van de software van Xiaomi voor Android.

De foto's zijn een aanwijzing dat eerdere informatie over Xiaomi's plannen voor vouwbare smartphones kloppen. Die info zei dat de Chinese fabrikant werkt aan drie verschillende modellen. Specs en details van de smartphone zijn niet bekend. Xiaomi heeft niet gereageerd.