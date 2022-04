Afbeelding toont vermoedelijk vouwbare smartphone Xiaomi Mi Mix Fold

Er is een poster verschenen van wat de Xiaomi Mi Mix Fold zou zijn, de eerste vouwbare smartphone van de Chinese fabrikant. De poster toont ook enkele specificaties van het vermeende toestel.

De tekst onder de afbeelding toont dat het zou gaan om een 8,01"-scherm met een '2K-resolutie', meldt GizmoChina. Het scherm zou een miljard kleuren kunnen weergeven, net als diverse recente high-end telefoons. De telefoon zou verder een Qualcomm Snapdragon 888 hebben, de meest recente high-end soc van de Amerikaanse chipontwerper.

Het gaat om een model zoals de Samsung Galaxy Z Fold-serie, met een groot scherm dat binnen zit en dat te gebruiken is door de telefoon open te klappen. Aan de buitenkant is ook een scherm te zien op de afbeelding, maar daar is niet meer informatie over. De primaire 108-megapixelcamera zou bovendien een vloeibare lens hebben.

GizmoChina speculeert dat Xiaomi na de aankondigingen van maandag binnenkort, en mogelijk dinsdag al, nog een evenement houdt voor de presentatie van de Mi Mix Fold en een eigen nieuwe Surge-chip. Informatie over dat mogelijke evenement is er nog niet. Er verschenen al eerder foto's van een prototype van het apparaat. Xiaomi heeft bovendien bevestigd dat er een nieuwe Mi Mix-telefoon aankomt.