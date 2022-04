Ratchet & Clank-remake krijgt in april 60fps-update voor PlayStation 5

Insomniac Games brengt in april een update uit waardoor de remake van Ratchet & Clank op 60fps is te spelen. De 3d-platformgame draait nu in een 4k-resolutie met 30fps. Het spel is tot eind maart gratis te claimen voor alle gebruikers met een PlayStation-account.

Het is nog niet bekend wanneer de update uitkomt, maar de ontwikkelaar meldt dat die er in april aan komt. Insomniac noemt in een tweet enkel 60fps, niet de resolutie of andere verbeteringen. De versie voor de PlayStation 4 Pro draait in een 4k-resolutie met 30fps; vermoedelijk blijft die resolutie gelijk en wordt de framerate verdubbeld.

Ratchet & Clank kwam in 2016 uit. Het is een remake van de eerste Ratchet & Clank-game uit 2002. Het spel zat al bij de PlayStation Collection voor PS5-gebruikers en is tijdelijk ook voor alle spelers met een PlayStation-account gratis toe te voegen aan hun bibliotheek, als onderdeel van Sony's Play At Home-weggeefactie. Spelers hebben daar geen PlayStation Plus-account voor nodig.

Insomniac werkt ook aan Ratchet & Clank: Rift Apart. Die nieuwe game in de Ratchet & Clank-serie komt exclusief uit voor de PlayStation 5 op 11 juni. Dat spel gebruikt raytracing bij een framerate van 30fps, maar krijgt ook een 60fps-modus.