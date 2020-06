PlayStation 5-game Ratchet & Clank: Rift Apart gebruikt raytracing

Insomniac Games heeft Ratched & Clank: Rift Apart voor de PlayStation 5 aangekondigd. De game gebruikt raytracing voor onder andere de reflecties van Clank. Het spel is een 'interdimensionaal avontuur', waarbij spelers van planeet naar planeet kunnen springen.

In de trailer is te zien hoe spelers door zogenaamde rifts kunnen springen en zo in een andere dimensie belanden. Spelers komen zo in verschillende werelden terecht, zonder dat daar laadtijden bij komen kijken. Het spel wordt exclusief ontwikkeld voor de PlayStation 5 en de gameplay lijkt ook deels toegespitst op het aantonen van de snelheid waarmee spelomgevingen ingeladen kunnen worden op de PlayStation 5.

Volgens ontwikkelaar Insomniac Games wordt er ook raytracing gebruikt voor bepaalde effecten, zoals de reflecties van Clank. Ook zegt de studio de verbeterde haptische feedback van de DualSense-controller in te zetten. Wapens moeten daardoor verschillend aanvoelen.

Ratchet & Clank: Rift Apart is een volledig nieuwe game in de serie. In 2016 kwam er een remake uit van het origineel dat in 2002 voor de eerste PlayStation-console verscheen. Een verschijningsdatum van de nieuwe game is nog niet bekendgemaakt.