Square Enix toont teaser van Project Athia voor PlayStation 5 en pc

Luminous Productions, een nieuwe studio van Square Enix, toont een teasertrailer van zijn game die voorlopig bekendstaat onder de naam Project Athia. Het spel wordt ontwikkeld voor de PlayStation 5 en pc. Het lijkt om een actiegame in fantasy-setting te gaan.

In de korte teasertrailer is een vrouwelijke hoofdpersonage te zien die het opneemt tegen monsters, waaronder een grote wolf. Verder zijn korte fragmenten van weidse landschappen te zien. De game wordt gemaakt door Luminous Productions, een nieuwe studio die is opgezet door Square Enix en bestaat uit ontwikkelaars die aan Final Fantasy XV hebben gewerkt.

Op Twitter schrijft screenwriter Gary Whitta dat hij de leiding heeft over een team van hoog aangeschreven schrijvers uit de film-, tv- en game-industrie. Ook schrijvers van fantasieboeken zitten bij het team dat aan de game werkt. Whitta schreef zelf onder andere mee aan Rogue One: A Star Wars Story.

Project Athia is niet de definitieve naam van het spel, staat op het PlayStation Blog. Wanneer de game een officiële naam krijgt en verschijnt, is nog niet bekendgemaakt. Op Twitter meldt de uitgever dat er ook een pc-versie komt.