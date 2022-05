Capcoms Pragmata komt pas in 2023 uit en Project Athia van Square Enix in 2022

Er zijn nieuwe details over releasedata van komende PlayStation 5-games verschenen. Sommige genoemde games komen ook op andere platforms uit. Pragmata blijkt pas in 2023 te verschijnen en Project Athia verschijnt in januari 2022.

De data staan in de kleine lettertjes op een slide die Sony toonde bij zijn CES-presentatie. De fabrikant liet een PlayStation 5-promotiefilmpje zien met diverse games, waaronder beelden van games die nog niet zijn uitgebracht.

Pragmata, een scifigame die Capcom in juni vorig jaar aankondigde, komt volgens Sony in 2023 uit. Capcom meldde eerder nog dat het spel in 2022 zou uitkomen. De game komt niet alleen naar de PlayStation 5, maar ook naar de Xbox Series X en S en pc.

Project Athia, de voorlopige naam van een nieuwe game van Square Enix, verschijnt in januari 2022 voor de PlayStation 5. Eerder was nog geen verschijningsdatum genoemd. Het gaat om een game die tijdelijk exclusief voor Sony is, en vermoedelijk een jaar later uitkomt voor de Xbox. Er komt ook een pc-versie.

De avonturengame Kena: Bridge of Spirits blijkt in maart 2021 uit te komen. Dit spel verschijnt voor de PS5, PS4 en pc. Eerder werd 'voorjaar 2021' genoemd als verschijningsperiode. Ghostwire Tokyo komt in oktober 2021 uit voor de PlayStation en pc. Dat is een tijdelijke PS5-exclusive; later komt er ook een Xbox-versie.





In de kleine lettertjes staan ook Ratchet & Clank en Horizon Forbidden West vermeld, maar daarbij staat alleen 2021. Eerder maakte Sony al duidelijk dat die games respectievelijk in de eerste en tweede helft van dit jaar verschijnen.