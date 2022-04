Microsoft: Deathloop en Ghostwire: Tokyo blijven tijdelijk exclusieve PS5-titels

Microsoft laat weten dat de games Deathloop en Ghostwire: Tokyo hun tijdelijke exclusiviteit voor de PlayStation 5 zullen behouden. Deze titels zijn van uitgever Bethesda en dit bedrijf wordt overgenomen door Microsoft, waardoor er vragen rezen over wat er met titels zou gaan gebeuren.

Phil Spencer, het hoofd van de Xbox-afdeling van Microsoft, heeft aan Bloomberg laten weten dat Deathloop en Ghostwire: Tokyo onveranderd uit zullen komen als een exclusieve consoletitel voor de PlayStation 5. Daarnaast zegt Spencer dat daarna games van Bethesda zullen uitkomen voor de pc, de Xbox-consoles, het Game Pass-abonnement en eventueel ook voor andere consoles. Dat laatste wordt van geval tot geval bekeken. Van Deathloop werd eerder aangegeven dat het spel in het tweede kwartaal van volgend jaar zou verschijnen voor de PlayStation 5 en dat de titel in dezelfde periode ook voor de pc uit zou komen. Dat blijft dus onveranderd.

Hoe lang Deathloop en Ghostwire: Tokyo na hun release voor de PS5 onbeschikbaar zijn voor de nieuwe Xbox-consoles, is niet bekend. Ghostwire: Tokyo komt ook volgend jaar uit. Vermoedelijk zal de exclusiviteit van deze games voor de PS5 twaalf maanden duren, zoals dat vaker het geval is bij titels die tijdelijke exclusief beschikbaar zijn voor een specifieke console. Het is onbekend hoe het wat de exclusiviteit betreft precies zit bij andere toekomstige titels, zoals The Elder Scrolls VI en Starfield.

Maandag maakte Microsoft bekend dat het Bethesda overneemt voor 7,5 miljard dollar, waarmee het onderdeel wordt van de Xbox Game Studios. Dat betekent dat Microsoft franchises als Doom, Fallout, Wolfenstein, Quake, The Elder Scrolls en Dishonored in handen krijgt. Naar verwachting zal de overname halverwege volgend jaar afgerond zijn. Bethesda is de ontwikkelaar en uitgever van nogal wat games en heeft in totaal 2300 werknemers bij diverse studio's; die maken ook allemaal deel uit van de overname.