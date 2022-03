Laten we beginnen met eerlijk op te biechten dat we het concept van Deathloop lange tijd niet zagen zitten. Als groot fan van de games die het Franse Arkane Studios de afgelopen jaren heeft afgeleverd, konden we Deathloop niet helemaal plaatsen. Is het een roguelike shooter, een mooi aangeklede versie van Superhot? Is het vooral een multiplayer-game? Het werd niet helemaal duidelijk. Ons ongenoegen duurde tot we zelf mochten spelen en niet meer afhankelijk waren van de uitleg die uitgever Bethesda over de game gaf. Toen viel het kwartje. We zijn inmiddels net zo enthousiast over Deathloop als over Dishonored en Prey, de games waar we Arkane zo om waarderen. Sterker nog, Deathloop is Arkanes beste game tot nu toe.

Laten we eerst de vragen van hierboven beantwoorden. Nee, Deathloop is geen roguelike shooter. Het is geen Hades of Dead Cells. Deathloop is ook geen multiplayer-game - althans: het is een pure singleplayer-game waar een leuk multiplay-element in verwerkt zit dat je kunt negeren als je daar geen trek in hebt. Deathloop is een first person shooter die past in de lijn die Arkane heeft ingezet met Dishonored, hoewel je dat misschien niet direct zou zeggen.

Break the loop

Arkane geeft met Deathloop een flinke draai aan het concept van Dishonored, hoewel je al spelend veel van de voorgaande Arkane-games zult herkennen. Centraal in de game staat de loop uit de titel. Je speelt als Colt Vahn en wordt wakker op het strand van het eiland Blackreef, met een blanco geheugen. Je hebt geen idee wie en waar je bent of wat je verleden is. Op dat eiland zit je gevangen in een dagelijks herhalende loop. Je beleeft dezelfde dag keer op keer, ongeacht of je halverwege wordt doodgeschoten of de dag weet te overleven. Je wordt dus elke dag opnieuw wakker, op datzelfde strand.