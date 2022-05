Deathloop is verder uitgesteld tot 14 september

Bethesda-studio Arkane Lyon stelt zijn game Deathloop voor de tweede keer uit. De releasedatum is nu op 14 september gezet. Er is volgens het team extra tijd nodig om de kwaliteit te verbeteren en de ambities waar te maken.

De studio noemt ook het gezond en veilig houden van zijn medewerkers als reden voor het uitstel. Mogelijk heeft dat te maken met zaken als thuiswerken, als gevolg van de coronapandemie. Arkane Lyon noemt de nieuwe verschijningsdatum op Twitter.

Deathloop werd in juni 2019 aangekondigd tijdens de E3 als een game die tijdelijk exclusief is voor de PlayStation 5 en pc. Het spel had eind 2020 moeten uitkomen, maar dat werd al uitgesteld naar het tweede kwartaal van 2021. De releasedatum werd vervolgens op 5 mei gezet, maar dat wordt dus niet gehaald.

De game is een fps die zich afspeelt in een surrealistische omgeving. Deathloop speelt zich af op het fictieve eiland Blackreef en spelers moeten in de rol van het personage Colt uit een tijdloop zien te ontsnappen, door doelwitten uit te schakelen.

Deathloop wordt gemaakt door Arkane Lyon, de studio die bekend is van Dishonored. De studio is onderdeel van Bethesda, dat door Microsoft is overgenomen. Arkane Lyon is inmiddels dus een Xbox-studio, maar Microsoft heeft eerder al aangegeven dat bestaande exclusiviteitsdeals gehandhaafd blijven.

Vermoedelijk is Deathloop voor een bepaalde periode, van bijvoorbeeld een jaar, alleen beschikbaar op de PlayStation 5 en niet op andere consoles. Er komt wel een pc-versie uit op het moment dat de PS5-versie verschijnt.