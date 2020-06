Bethesda toont gameplaytrailer van Deathloop voor PlayStation 5 en pc

Bethesda heeft een gameplaytrailer van Deathloop vrijgegeven. Een first-person-shooter in een surrealistische omgeving die wordt gemaakt door Arkane Lyon; de studio die Dishonored en Prey ontwikkelde. Het spel komt eind dit jaar uit voor de PlayStation 5 en pc.

Volgens de makers is Deathloop een innovatieve shooter die zich afspeelt op het eiland Blackreef. Voor de meeste inwoners is dat een paradijs, maar niet voor de hoofdrolspeler Colt. Voor hem is de omgeving een gevangenis waar hij niet uit kan ontsnappen. Colt is verzeild geraakt in een tijdloop en beleeft dezelfde dag steeds opnieuw.

Spelers moeten in de rol van Colt acht doelwitten uitschakelen en op die manier uit de tijdloop zien te ontsnappen. Spelers zullen daarbij steeds het loodje leggen en een nieuwe poging moeten wagen, zo is op te maken uit de omschrijving.

Bethesda kondigde Deathloop vorig jaar tijdens de E3 al aan, maar toonde toen alleen een filmische trailer. Eind dit jaar komt het spel uit voor de PlayStation 5 en pc, een exacte datum is nog niet bekendgemaakt.