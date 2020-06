Remake van Demon's Souls komt naar PlayStation 5

Demon's Souls krijgt een remake op de PlayStation 5. Het spel moet dezelfde 'wrede uitdaging' bieden als het origineel uit 2009. Sony heeft een trailer getoond van de game. De remake wordt gemaakt door Japan Studio en Bluepoint Games.

Net als het origineel gaat het om een exclusive titel voor PlayStation. In ieder geval de PlayStation 5 krijgt deze game, maar of de PS4 hem ook krijgt, is niet bekend. Oorspronkelijk komt de game uit de koker van het Japanse FromSoftware, maar dat wordt niet genoemd in deze trailer. Demon's Souls en Bloodborne zijn de enige FromSoftware-games van deze soort, ook wel Souls-games genoemd, die exclusief is gebleven voor PlayStation.

In de beschrijving op YouTube valt te lezen dat deze remake een Fractured Mode krijgt, maar wat dat inhoudt, wordt niet verteld. Verder zijn uiteraard de graphics flink opgepoetst en zal er een modus komen die de nadruk legt op grafische pracht en eentje die juist ingesteld is voor een hoge framerate, iets wat bijvoorbeeld op de PS4 Pro ook al voorkomt.

Een releasedatum voor deze remake is nog niet genoemd. Sony toonde de beelden tijdens de Future of Gaming Show.