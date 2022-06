'PS5-launchtitel Demon's Souls zal toch geen raytracing bevatten'

Demon's Souls zal geen raytracing hebben, ondanks wat eerder geclaimd werd. Dat stelt het Mexicaanse LevelUp.com, dat zegt gesproken te hebben met Gavin Moore, de creative director van de game.

Volgens LevelUp stelt gamestudio BluePoint, die de remake ontwikkelt, dat de implementatie van raytracing simpelweg bepaalde kosten met zich meebrengt en dat het team 'andere elementen voorrang wilde geven'. Het lijkt een kwestie van tijdstekort te zijn, maar aangezien het originele artikel in het Spaans is, is dat moeilijk met zekerheid te zeggen. Sony sprak in een blogpost over de aanwezigheid van raytracing in de game. Moore benadrukt in het interview dat de PS5 wel 'volledig in staat is om het te doen'. Sony zet het ook prominent neer als een mogelijkheid.

De blogpost stelt verder dat de game een 4k-modus krijgt en een modus die 'een hoger frameratedoel heeft'. Wat de framerate van die eerste en de resolutie en framerate van die tweede worden, is niet duidelijk. Andere PS5-titels die wel raytracing zullen gebruiken, zijn Ratchet & Clank: Rift Apart, The Witcher 3 en Watch Dogs Legion. Die laatste doet dat alleen in een 4k30-modus. Raytracing wordt overigens ook genoemd op de productpagina van Ratchet & Clank en niet bij Demon's Souls, wat de geloofwaardigheid van de LevelUp-claims vergroot.

De Demon's Souls-remake en de PS5 komen op 12 november uit, maar Europa krijgt de console op 19 november.