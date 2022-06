Windows Update zal optionele drivers straks nooit meer automatisch installeren

Microsoft stelt dat het gedrag van Windows Update wat betreft optionele driver-updates verandert. Nu nog installeert Windows Update een optionele driver-update alsnog automatisch wanneer een apparaat voor het eerst aangesloten wordt en er geen automatische driver-update-optie is, maar straks niet meer.

Dat nieuwe gedrag gaat met ingang van 5 november veranderen, op Windows 10 versie 2004 en nieuwer. Onder het nieuwe beleid wordt een optionele driver-update nooit automatisch via Windows Update geïnstalleerd. Gebruikers moeten dan handmatig navigeren naar de Optionele sectie van Windows Update.

Het lijkt erop dat hiermee dan bepaalde apparaten hun plug & play-eigenschap verliezen. In een scenario waarbij een apparaat wel optionele maar geen automatische drivers in Windows Update heeft, moet men dus handmatig groen licht geven voor een driver-installatie voordat het apparaat werkt. Dat scenario is volgens documentatie van Microsoft een mogelijkheid. Hoewel de vereiste handelingen nog steeds niet veel moeite zijn, is het niet werkelijk plug & play.

Onduidelijk is nog hoeveel en welke apparaten alleen optionele driver-updates in Windows Update hebben staan. Microsoft stelt dat de beslissing genomen wordt om gebruikers meer controle over hun systeem te geven. Voor systeembeheerders bij zakelijke gebruikers verandert er niets, de wijziging geldt alleen voor 'apparaten die openstaan om drivers rechtstreeks van Windows Update te ontvangen'.