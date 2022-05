Microsoft brengt tijdelijke fix uit voor Systeemherstel-probleem in Windows 10

Een onbekend aantal Windows 10-gebruikers kan hun pc niet terugzetten via Systeemherstel. Het gaat om gebruikers met 'een bepaalde hardwareconfiguratie', zegt Microsoft. Het bedrijf heeft een tijdelijke fix uitgebracht.

Het probleem doet zich voor bij buildversie 2004 van het besturingssysteem, oftewel de Windows 10 May 2020 Update, schrijft Microsoft. Bij dat probleem kunnen gebruikers hun pc niet herstellen via Systeemherstel. Daarmee is het mogelijk Windows terug te zetten naar een eerdere configuratie als er bepaalde onderdelen niet werken. Sinds de release van Windows-build 2004 krijgen sommige gebruikers de foutmelding dat er iets mis is gegaan bij het resetten, en dat er niets veranderd is.