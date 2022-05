Microsoft: het ongevraagd installeren van Office-web-apps was gevolg van bug

De ongevraagd geïnstalleerde progressive web apps van Office waren volgens Microsoft het gevolg van een bug. Die bug had volgens de techgigant te maken met de wens om websiteshortcuts in het Start Menu beter zichtbaar te maken.

Tegen The Verge zegt Microsoft dat het met de update website-snelkoppelingen als 'beter zichtbare tiles' wilde weergeven in het startmenu. Vanwege een bug werden de Office-apps daarbij echter omgezet naar pwa's. De relevante Windows 10-update is daarom door Microsoft gepauzeerd.

Channel Asia schrijft op basis van een anonieme bron, dat de bug het gevolg was van een nieuwe functie van Edge. Met de Edge-browser is het namelijk mogelijk om webpagina's als shortcuts te plaatsen in het startmenu en de taakbalk. Met de onlangs uitgebrachte update konden deze websites gemarkeerd worden als pwa's, mits de website dit ondersteunde. Bij computers waarop Office niet is geïnstalleerd, worden volgens Microsoft sinds mei 2019 automatisch snelkoppelingen naar de browserversies van de Word-, Excel- en PowerPoint-apps in het startmenu geplaatst. Volgens de bron waren het deze snelkoppelingen die door de nieuwe Edge-functie onbedoeld werden omgezet naar pwa's.

De afgelopen dagen klaagden Windows 10-gebruikers over het ongevraagd installeren van de pwa's. De apps toonden in het configuratiescherm opmerkelijke informatie, zoals de uitgever die gelijk was aan de appnaam en de installatiegrootte die niet werd vermeld. Ook waren de icoontjes kleiner dan gebruikelijk. Pwa's zijn applicaties die worden gedraaid in browsers, maar lijken meer op een reguliere app. Zo ontbreken onderdelen als een adresbalk en tabbladen. Pwa's nemen weinig installatieruimte op een computer in en ontvangen de benodigde code via de servers van de uitgever of ontwikkelaar. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over pwa's.