Microsoft installeert ongevraagd web-apps van Office-toepassingen

Steeds meer meldingen komen binnen van gebruikers die zien dat Microsoft ongevraagd progressive web apps van verschillende Office-toepassingen installeert voor Edge op Windows 10. De apps hebben ontbrekende en verkeerde metadata.

Het gaat om de pwa's van Outlook, PowerPoint, Excel en Word, die in Microsofts eigen Edge-browser geïnstalleerd worden en vermeld worden in Configuratiescherm - Programma's. Daar is de uitgever gelijk aan de app-naam, de versie is 1.0, wat mogelijk ook niet klopt, de installatiegrootte wordt niet vermeld en de icoontjes van de apps zijn vele malen kleiner dan gebruikelijk is. Dat alles tekent ghacks.net aan. Microsoft kondigt de aanwezigheid van de apps, die ook in het Startmenu verschijnen, verder niet aan. De apps kunnen wel verwijderd worden.

Een pwa is in wezen een snelkoppeling naar een applicatie die in de browser draait. Ze zullen weinig ruimte innemen omdat de webserver de code van de applicatie zodra nodig kan aanleveren en deze in het werkgeheugen verblijft. Op het systeem van deze Tweakers-redacteur zijn de webapps niet verschenen, maar dat houdt waarschijnlijk verband met de aanwezige installatie van Office.

ZDNets Microsoft-deskundige Mary Jo Foley heeft het bedrijf meermaals om commentaar gevraagd over de zet, maar heeft na meerdere dagen nog geen reactie van Redmond gehad.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft zijn apps in meer of mindere mate laat meeliften op Windows 10-installaties. Zo beveelt Windows 10 de Edge-browser aan als men zoekt naar bijvoorbeeld 'Firefox' in het Startmenu en is er reclame gemaakt voor Office in Wordpad, Mail en Calendar. Ook worden met enige regelmaat ongevraagd uwp-apps geïnstalleerd op Windows 10, inclusief tegels in het Startmenu.