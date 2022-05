Remasters drie Lucasarts adventuregames komen op 29 oktober uit voor Xbox One

De Xbox-versies van de remasters van Full Throttle, Grim Fandango en Day of the Tentacle komen op 29 oktober uit voor de Xbox One. Deze remasters kwamen drie tot vijf jaar eerder uit op andere platformen.

De games waren er al voor vele platformen, zoals de PlayStation 4, PS Vita, Windows, macOS, iOS, Linux en de Switch, maar niet voor de Xbox. Na de overname van ontwikkelaar Double Fine in 2019 door Microsoft kwam er nu een einde aan het ontbreken van de Xbox in dat rijtje. Tim Schafer, destijds hoofdontwikkelaar aan de games en nu chef van studio Double Fine, vertelt in een interview dat de games ook onderdeel zullen zijn van Microsoft xCloud, de gamestreamingdienst van het bedrijf, en van Xbox Game Pass.

De titels zijn point & click adventure games die destijds onder uitgever LucasArts op de markt gebracht werden. Ze zijn geliefd om hun cartooneske visuele stijl, gebruik van professionele stemacteurs en, aldus Tim Schafer zelf, ook de humor, het verhaal en de puzzels. Andere titels van Schafer zijn The Secret of Monkey Island, Psychonauts en Brütal Legend.

De games gaan 14,99 dollar kosten, aldus Polygon, maar een europrijs wordt nog niet genoemd. Op de PS Store zijn deze games echter 14,99 dollar en 14,99 euro, wat doet verwachten dat dit op de Xbox One straks ook het geval zal zijn.