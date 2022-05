Disney blaast merknaam Lucasfilm Games nieuw leven in voor Star Wars-games

Disney heeft het merk Lucasfilm Games nieuw leven ingeblazen. Alle komende Star Wars-games worden onder dat merk geschaard. Lucasfilm Games gaat met verschillende studio's samenwerken aan games.

Of het oprichten van Lucasfilm Games iets verandert aan de Star Wars-licentie die uitgever EA momenteel heeft, is nog niet bekend. In een YouTube-video toont Disney onder de noemer Lucasfilm Games beelden uit allerlei recente Star Wars-games, waaronder de titels van EA.

In de aankondiging schrijft Disney dat Lucasfilm Games de noemer is waar alle Star Wars-games voortaan onder zullen vallen en die games worden van het bijbehorende logo voorzien. Voor zover bekend lijkt het er niet op dat er een nieuwe studio is opgericht. Disney meldt dat Lucasfilm Games samenwerkt met verschillende studio's.

Lucasfilm Games werd in 1982 opgericht door Star Wars-bedenker George Lucas. De divisie maakte niet alleen klassieke Star Wars-games zoals X-Wing en Jedi Knight, maar ook de adventuregames The Secret of Monkey Island, Loom, Indiana Jones and the Fate of Atlantis en Day of the Tentacle. In 1990 werd de naam gewijzigd in LucasArts. Toen Disney in 2012 Lucasfilm in zijn geheel overnam, werden de werkzaamheden LucasArts stopgezet en werd de ontwikkeling van games bij andere uitgevers neergelegd, zoals EA.

Disney verwijst naar nieuwe Twitter- en Facebook-accounts van Lucasfilm Games. Daarop moet in de toekomst meer informatie over Star Wars-games verschijnen.