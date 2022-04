Disney+ heeft meer dan honderd miljoen abonnees

Streamingdienst Disney+ heeft nu wereldwijd meer dan honderd miljoen betalende abonnees. Een exact getal noemt The Walt Disney Company niet. De streamingdienst startte in november 2019 en is inmiddels in 59 landen beschikbaar.

Wanneer Disney+ precies honderd miljoen abonnees had, zegt The Walt Disney Company-ceo Bob Chapek niet. Op 2 januari telde het bedrijf nog 94,9 miljoen abonnees. Chapek zegt dat Disney vanwege het 'enorme succes' van de streamingdienst meer wil investeren in het produceren van series en video's. Het bedrijf wil ruim honderd nieuwe titels per jaar uitbrengen. Het gaat om onder meer animatie-, live-action-, Marvel-, Star Wars-, en National Geographic-films en -series. De direct-to-consumer-afdeling, waar Disney+ onder valt, is nu de grootste prioriteit voor Disney, aldus Chapek.

Een jaar geleden waren er nog zo'n dertig miljoen Disney+-abonnees. De stijging van dertig miljoen naar honderd miljoen vond voornamelijk plaats in het half jaar tussen april en oktober. Toen steeg de dienst van 33,5 miljoen naar 86,6 miljoen gebruikers. Netflix had in 2020 ook een goed jaar, al was de stijging met 37 miljoen nieuwe abonnees over het hele jaar wel een stuk kleiner dan bij Disney+. Netflix zei toen 203 miljoen abonnees te hebben. Disney wil over drie jaar zo'n 230 tot 260 miljoen abonnees hebben.