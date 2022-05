Aantal abonnees Disney+ verdubbelt in een jaar tijd

Disney+ kreeg er in het afgelopen kwartaal van dit jaar 12,4 miljoen abonnees bij. Dat betekent dat de streamingdienst inmiddels 116 miljoen abonnees heeft, wat een verdubbeling is ten opzichte van het aantal abonnees een jaar geleden.

Het bedrijf presenteerde vrijdag de kwartaalcijfers, waarin is te lezen dat de dienst begin juli de 116 miljoen abonnees aantikte. Eind juni 2020 waren dat er 57,5 miljoen. De groei is opvallend, omdat er juist een afvlakking werd verwacht, omdat wereldwijd lockdowns werden opgeheven. Dat verwachtte bijvoorbeeld concurrent Netflix.

De stijging in abonnees is ook terug te zien in de omzet van Disney. Het bedrijf had afgelopen kwartaal een omzet van 17 miljard dollar ten opzichte van een kleine 12 miljard het jaar ervoor. Met 116 miljoen abonnees is Disney een steeds grotere speler op de streamingmarkt. Toch is Netflix nog altijd de grootste met meer dan 200 miljoen abonnees wereldwijd.

Eerder dit jaar bleek uit een onderzoek van Telecompaper al dat steeds meer Nederlandse huishoudens een abonnement op meerdere streamingdiensten hebben. Uit het onderzoek bleek dat 51 procent een of meerdere abonnementen hebben. Ook de Nederlandse streamingdienst Videoland groeit nog altijd in populariteit en passeerde begin deze maand de grens van 1 miljoen betalende abonnees.