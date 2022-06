AMD wint cpu-marktaandeel in server- en laptopsegment ten koste van desktops

Het x86-cpu-marktaandeel van AMD stijgt in het tweede kwartaal van 2021 opnieuw. Uit onderzoek van Mercury Research blijkt dat AMD met zijn x86-cpu's in het afgelopen kwartaal een marktaandeel had van 22,5 procent.

De stijging in het x86-cpu-marktaandeel van AMD blijkt uit onderzoek van Mercury Research waar onder meer het Duitse ComputerBase resultaten uit publiceert. AMD heeft nu 22,5 procent marktaandeel tegenover marktleider Intel die nog altijd 77,5 procent in handen heeft. In het eerste kwartaal was de verhouding nog respectievelijk 20,7 procent tegenover 79,3 procent.

Voor AMD komt de stijging in het x86-cpu-marktaandeel voornamelijk uit het laptop- en serversegment. In de markt voor laptop-cpu's heeft AMD nu 20 procent in handen, wat 1,9 procentpunt meer is dan in het eerste kwartaal. In het serversegment steeg AMD met 0,6 procentpunt ten opzichte van het eerste kwartaal, naar 9,5 procent.

Hoewel AMD over de hele linie een groter marktaandeel wist te verkrijgen, moest de fabrikant inleveren in het desktopsegment. Ten opzichte van het vorige kwartaal leverde AMD 2,3 procentpunt in aan Intel. Volgens Dean McCarron, directeur bij Mercury Research, is dat een bewuste strategie. "In de huidige marktomstandigheden, met beperkte productiecapaciteit, moeten leveranciers kiezen voor welk segment ze producten maken", zo legt McCarron uit tegenover PCMag. "In het tweede kwartaal lijkt AMD productiecapaciteit voor de desktop te hebben ingeruild voor meer laptop- en consolechips, terwijl Intel minder low-end laptopchips heeft geleverd in ruil voor meer desktop-cpu's."

Tweakers schreef in een review van de Ryzen 5600G en de 5700G al dat AMD weinig haast lijkt te maken met het uitbreiden van de Ryzen 5000-serie naar goedkopere modellen. Onder de 270 euro - de prijs van de 5600G en 5600X - heeft Intel de markt vrijwel voor zich alleen.

Dat het totale marktaandeel van AMD hoger uitvalt dan in de drie losse segmenten, komt doordat daarin ook de x86-chips die de fabrikant maakt voor Xbox- en PlayStation-consoles zijn meegenomen. Deze spelcomputers maken gebruik van AMD-chips.

Marktaandeel Q2 2021 AMD Intel Desktop 17,1% 82,9% Laptop 20,0% 80,0% Server 9,5% 90,5% Totaal (incl. consoles) 22,5% 77,5%

Bron: Mercury Research via PCMag