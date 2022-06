Analist: aantal gpu-leveringen steeg met 37 procent in tweede kwartaal

De leveringen van videokaarten is in het afgelopen kwartaal fors gestegen. Dat meldt analistenbureau Jon Peddie Research. In het tweede kwartaal van 2021 zouden 37 procent meer gpu's geleverd zijn dan in het tweede kwartaal van 2020.

Volgens Jon Peddie Research werden er in het tweede kwartaal van 2021 ongeveer 123 miljoen gpu's geleverd. Dat is een toename van 37 procent ten opzichte van een jaar geleden en een stijging van 3,4 procent vergeleken met het eerste kwartaal. Dat is volgens het analistenbureau opvallend; de gpu-leveringen liggen in het tweede kwartaal meestal lager dan in het kwartaal daarvoor. Tegelijkertijd blijft de vraag naar gpu's hoog, mede door de aanhoudende chiptekorten.

Ook de cpu-markt is aanzienlijk gegroeid ten opzichte van een jaar geleden. De leveringen van processors zouden op jaarbasis met 42 procent gestegen zijn. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021, leverden fabrikanten 3,5 procent meer cpu's.

Het analistenbureau meldt verder dat het totale gpu-marktaandeel van AMD licht daalde in het tweede kwartaal van 2021. Het marktaandeel van dat bedrijf was vorig jaar ongeveer 17,65 procent, maar dat ligt nu op 16,48 procent. Het marktaandeel van Nvidia ligt momenteel op 15,23 procent en dat van Intel bedraagt 68,29 procent. Dat is echter inclusief geïntegreerde gpu's, die bijvoorbeeld in processors zitten verwerkt.

Op het gebied van losse videokaarten daalde het marktaandeel van AMD ook. Dat betrof 20 procent in het tweede kwartaal van 2020, maar ligt nu op 17 procent. Het marktaandeel van Nvidia steeg daarop van 80 procent naar 83 procent. Jon Peddie Research noemt geen marktaandeelpercentages voor de cpu-markt, maar Mercury Research deed daar recent wel onderzoek naar.

Jon Peddie Research verwacht verder dat de installed base van gpu's tussen 2020 en 2025 jaarlijks met 3,5 procent zal groeien. Daarmee zouden er 3,3 miljard eenheden in gebruik zijn tegen het einde van die periode. Het analistenbureau voorspelt ook dat 25 procent van de gebruikte gpu's over vijf jaar losse videokaarten zou betreffen.