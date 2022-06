Onderzoeksbureau: marktaandeel van AMD is gestegen naar 22,4 procent

Het marktaandeel van AMD op de markt voor x86-processors is in het afgelopen kwartaal gestegen naar 22,4 procent. In het vorige kwartaal was dat nog 18,3 procent. De sterke groei heeft waarschijnlijk te maken met het gebruik van EPYC-processors in servers.

De cijfers zijn afkomstig uit een rapport van onderzoeksbureau Mercury Research. Dat is niet openbaar, maar AMD heeft enkele cijfers gedeeld. Daaruit blijkt dat het marktaandeel bij desktops en laptops licht is gestegen, terwijl het totale x86-marktaandeel flink is gegroeid. Dat moet komen door het gebruik van EPYC-processors in servers, datacenters en supercomputers. AMD behaalde in het afgelopen kwartaal ook een recordomzet van 2,8 miljard dollar door de goede verkopen van Ryzen- en EPYC-processors.

Het totale marktaandeel van 22,4 procent voor AMD is het hoogst sinds het vierde kwartaal van 2007. Alleen daarvoor heeft AMD er wel eens beter voor gestaan. Ook op de desktopmarkt heeft AMD in het verleden een hoger aandeel gehad, maar sinds het vierde kwartaal van 2013 is dat niet meer zo hoog geweest als nu. Het marktaandeel van 20,1 procent op de laptopmarkt is een nieuw record. Dat was in het vorige kwartaal ook al het geval.

Naast AMD maken alleen Intel en VIA Technologies x86-processors. De Chinese Zhaoxin-processor wordt bijvoorbeeld gemaakt met de x86-licentie van VIA. Mercury Research geeft niet aan wat het marktaandeel is van Intel en VIA, maar het marktaandeel van laatstgenoemde is verwaarloosbaar klein waardoor het deel van de markt dat niet in handen is van AMD, toe is te schrijven aan Intel.

Marktaandeel AMD per segment Q3 2020 (%) Q2 2020 (%) Q3 2019 (%) Totale x86-markt 22,4 18,3 16,1 Desktop 20,1 19,2 18,0 Laptop 20,2 19,9 14,7