AMD brengt Ryzen 5000-processors uit met iets hogere europrijzen dan voorgangers

AMD heeft zijn Ryzen 5000-processors uitgebracht en de europrijzen bekendgemaakt. De duurste Ryzen 9 5950X gaat 829 euro kosten, de goedkoopste processor in de line-up moet over de toonbank gaan voor 309 euro. Dat is zo'n 40 euro duurder dan de voorgangers.

De processors komen donderdag uit en er zullen vier varianten bij release beschikbaar zijn, zo blijkt uit de Ryzen 5000-review van Tweakers. De goedkoopste is de Ryzen 5 5600X van 309 euro, terwijl voorganger 3600X nog 269 euro kostte. Dat is een introductieprijs die 40 euro hoger ligt. Inmiddels zijn de Ryzen 3000-processors al verkrijgbaar voor minder geld.

Bovendien was er in de vorige generatie bij de introductie een Ryzen 5 3600, dus zonder X, beschikbaar die voor minder geld te verkrijgen was. Het is onbekend of AMD op een later moment nog goedkopere modellen gaat uitbrengen en zo ja, wanneer dat zal zijn. AMD kondigde de Zen 3-processors vorige maand aan tijdens een eigen evenement.