Politie pakt verdachte op die kits verkocht om phishingwebsites te bouwen

De Nederlandse politie heeft een man van 19 jaar opgepakt die op grote schaal bouwkits voor phishingwebsites voor banken verkocht. Hij verkocht die kits aan meer dan vijftig afnemers en verdiende daar naar verwachting meer dan een ton mee.

De man zou 'panels' aanbieden waarmee kopers zelf phishingsites voor banken konden opzetten. Hij richtte zich daarbij vooral op Nederlandse websites, vaak in opdracht van klanten. De politie en het Openbaar Ministerie noemen hem tijdens een persgesprek 'een belangrijke facilitator van betalingsfraude'. Hij zou binnen die sector een van de grootste spelers zijn. De politie wil niet zeggen of de man alleen de panels verkocht of dat hij ook een rol had in het uitbaten ervan, bijvoorbeeld door command-and-control-servers te verhuren. Ook wil de politie vanwege het lopende onderzoek niet zeggen om welke panels het gaat. De man zou de panels via sociale media verkopen, waaronder Telegram.

De politie kwam de man op het spoor toen zijn nickname in een andere zaak rondom phishingwebsites naar boven kwam. Hoe hij vervolgens werd gevonden, wil de politie nog niet zeggen. Ook is niet bekend of de man onderdeel was van een bende of alleen handelde.

De man komt uit Den Haag en werd in zijn woonplaats aangehouden. Bij zijn aanhouding had hij een vuurwapen bij de hand. De politie zegt de komende maanden verder onderzoek te doen naar het handelen van de man, het geld dat hij verdiende en welke afnemers er waren. Over drie maanden moet de man voor de rechter verschijnen.