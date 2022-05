Politie pakt man op die verdacht wordt van het maken van phishingpanels

De politie heeft een 24-jarige Arnhemmer opgepakt die verdacht wordt van het aanbieden van phishingpanels, pakketten met nagemaakte bankwebsites waarmee inloggegevens kunnen worden gestolen. De politie kon de nicknames van Telegram-gebruikers achterhalen.

De man werd opgepakt na onderzoek van de Eenheid Zeeland West-Brabant, de Landelijke Eenheid en het Team High Tech Crime. De politie werkte samen met beveiligingsbedrijf Group-IB, dat de 'fraude-as-a-service'-operatie op het spoor kwam. Group-IB ontdekte dat de phishingpanels werden gemaakt en verkocht door een Nederlandse groep. Die is sinds zeker 2020 actief op Telegram, zeggen de onderzoekers, al werden sommige phishingpanels die de groep gebruikte, al sinds 2018 ingezet tegen slachtoffers.

Volgens de politie bouwde de 24-jarige verdachte de software achter de phishingpanels. Naast de 24-jarige is ook een jongen van 15 aangehouden op verdenking van het verkopen van de panels. Hij is inmiddels weer vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Ook is huiszoeking gedaan bij een man van 18 uit Hoogeveen. Bij de verschillende arrestaties en huiszoekingen is naast telefoons en laptops ook een vuurwapen in beslag genomen. Op een van de in beslag genomen gegevensdragers werd de broncode van de phishingpanels gevonden.

Group-IB zegt dat de criminelen zich via sms, WhatsApp of e-mail voordeden als een legitiem bedrijf dat huiszoekers met potentiële verkopers in contact brengt. Ook werden sms'jes verstuurd met waarschuwingen dat rekeningen niet op tijd betaald waren. Via een link werden klanten naar een nagebouwde bankwebsite geleid waar de credentials voor de aanvallers in te zien waren. Ook werd via Marktplaats een koop geïnitieerd en werd er gevraagd een cent over te maken ter verificatie.

De politie heeft na het arresteren van de verdachten een bericht geplaatst in de Telegram-groep waar de phishingpanels verkocht werden. Daarin staat een waarschuwing dat de criminelen in de gaten worden gehouden.