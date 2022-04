NWO werd via phishingmail door ransomware getroffen maar kan back-ups herstellen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek werd via een phishingmail geïnfecteerd met ransomware, zegt de organisatie. De NWO heeft back-ups gemaakt waarmee het netwerk wordt hersteld. De werkzaamheden hervatten deze week weer.

De NWO werd halverwege februari gehackt door de DoppelPaymer-ransomware. De organisatie zegt nu dat het op 8 februari is getroffen door middel van een phishingmail, al geeft het geen verdere informatie over hoe dat precies lukte. Volgens de organisatie waren er wel back-ups aanwezig. De NWO is momenteel bezig met het herstellen van het netwerk. Dat kan omdat er volgens de organisatie wel back-ups werden gemaakt. Ook over de vorm van die back-ups is verder niets bekend.

De back-ups die worden teruggezet lopen tot aan 5 februari, drie dagen voor de infectie. Onderzoeken en aanvragen voor subsidies die na die datum zijn ingeleverd zijn kwijt, zegt de organisatie. De NWO werkt momenteel samen met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA aan een inventarisatie over welke andere informatie er nog kwijt is.

Ondertussen start de NWO het werk inmiddels weer op. Het is bijvoorbeeld weer mogelijk om subsidies aan te vragen. Wel waarschuwt de organisaties dat sommige deadlines vertraagd worden.