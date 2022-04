Microsoft maakt personaliseren van Virtual Desktops in Windows 10 mogelijk

Microsoft voegt meer opties toe aan virtuele desktops. Die zijn daardoor beter te personaliseren. Gebruikers kunnen andere achtergronden instellen en de desktops van plaats veranderen. Ook wordt de terminal voortaan een 'inbox-app'.

De veranderingen zitten voorlopig in Insider Preview 21337 voor het Dev Channel van Windows 10. In die testversie krijgt de Virtual Desktops-feature een vooral grafische upgrade. Met de virtuele desktops is het mogelijk meerdere desktopomgevingen op te zetten in Windows 10, bijvoorbeeld voor het gebruik van verschillende applicaties. In Build 21337 is het mogelijk de desktops te wisselen van plaats door ze te slepen, of door ze met een sneltoets naar links of rechts te bewegen. Ook is het mogelijk een unieke achtergrond per desktop in te stellen. Het is een van de eerste grote veranderingen aan Virtual Desktops sinds de release van Windows 10 in 2015.

Er zitten nog meer kleine verbeteringen in Windows 10. Grafisch komt er onder andere meer spacing in de Verkenner en krijgen verschillende pictogrammen een nieuw uiterlijk. Daarnaast maakt Microsoft Auto HDR beschikbaar, waarmee een pc standaard naar hdr schakelt als games dat ondersteunen. De terminal in Windows wordt bovendien een 'inbox-app'. Dat betekent dat de app voortaan ook met previews en bètafuncties kan werken in Insider-versies van Windows. Wel blijven updates voor de terminal via de Microsoft Store verspreid worden.

Tot slot voegt Microsoft Power Automate Desktop toe aan de preview-build. Met die software kunnen gebruikers taken automatiseren. De software werd eerder deze maand al aangekondigd. Microsoft zei toen al dat de tool gratis zou worden voor alle Windows 10-gebruikers.