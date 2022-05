Gerucht: Windows 10 krijgt nieuwe appstore met meer vrijheid voor ontwikkelaars

Microsoft werkt volgens bronnen van Windows Central aan een grote vernieuwing van zijn appstore in Windows 10. De nieuwe versie zou ontwikkelaars veel meer vrijheden geven. Oude Win32-apps zouden bijvoorbeeld zonder wijziging in de store kunnen.

De nieuwe Microsoft Store voor apps is volgens Windows Central zowel voor gebruikers als ontwikkelaars veel vrijer. Bronnen van de site noemen drie grote veranderingen. Ontwikkelaars zouden Win32-apps kunnen uploaden naar de nieuwe Store zonder aanpassingen. Dat zou het veel makkelijker maken voor veel ontwikkelaars om hun bestaande apps in de Store-omgeving te krijgen.

Daarnaast zouden ontwikkelaars updates en inhoud voor de apps op eigen content delivery networks mogen hosten. Een browser zoals Firefox zou op die manier updates kunnen ontvangen via een cdn van Mozilla, zonder tussenkomst van de Microsoft Store.

Tot slot zou Microsoft ontwikkelaars toestaan om betaalmogelijkheden van derden te gebruiken in apps, zonder een deel van de omzet op te eisen. Daarmee zou Microsoft sterk afwijken van andere appwinkels, zoals die van Apple en Google, die ontwikkelaars dwingen om de door hun aangeboden betaalopties te gebruiken en via die weg een deel van de omzet opeisen.

Met de veranderingen zou Microsoft de Store in Windows nieuw leven in willen blazen. Tot nu toe is die winkel voor software geen groot succes. Veel populaire betaalde en gratis programma's zijn niet te vinden via de Store, omdat de ontwikkelaars daar vermoedelijk geen voordelen in zien.

De bronnen van Windows Central zeggen dat de nieuwe Store-app weer een UWP-app is en dat die maandelijks updates zal krijgen met nieuwe features. De winkelomgeving zou ook een grote visuele update krijgen en stabieler moeten zijn voor het downloaden en installeren van grote applicaties en games.

De verwachting is dat de nieuwe Store eind dit jaar verschijnt, als ook de Sun Valley-versie van Windows 10 wordt verwacht, waarmee Microsoft een 'nieuwe generatie' van het besturingssysteem wil inluiden. Volgens het gerucht brengt Microsoft dan ook veel van zijn eigen apps naar de Store, waaronder Teams, Office, Edge en Visual Studio.

Microsoft heeft nog niets bekendgemaakt over veranderingen aan de Store in Windows. Misschien gebeurt dat op de Microsoft Build 2021-conferentie die van 25 tot 27 mei digitaal zal plaatsvinden.