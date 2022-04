Windows 10 lijkt drivers van derde partijen in aparte map te gaan plaatsen

Het lijkt er op dat Microsoft bij de komst van de 21H2-update van Windows 10, drivers van derde partijen naar een speciale map zal verplaatsen. Die komen dan in hun eigen oemdrivers-map buiten de system32-map.

De functie heeft de naam Writeable_DriverStore en moet geactiveerd worden bij het voor het eerst booten van een nieuwe Windows 10-versie. Daarna verplaatst het OS alle drivers van derde partijen naar de map 'oemdrivers', die zich direct onder C:\Windows\ bevindt. Dat ontdekte Albacore, die zich richt op het ontdekken van nieuwe functies in met name Windows. Zo ontdekte hij deze week ook een tot nu toe onbekende easter egg in Windows 95.

De komende Windows 10-driverfunctie verifieerde hij door de constatering dat het OS na de eerste keer booten in een virtuele machine, drivers in de oemdrivers-map geïsoleerd had. De wijziging moet vooral de beveiliging van Windows 10 verbeteren. Tot nu toe slaat Windows drivers, zowel eigen drivers als die van derde partijen, op in de DriverStore die zich onder C:\Windows\System32 bevindt.

De wijziging zit in Windows 10 Insider Preview Build 21343, die Microsoft vorige week vrijgaf. Functies daaruit kunnen eind dit jaar verschijnen als Windows 21H2, een omvangrijke update die Microsoft op de planning heeft staan.