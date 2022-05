'Windows 11 krijgt Eco-score en tips voor gebruikers om energie te besparen'

Screenshots van onaangekondigde functies van Windows 11 tonen een Eco-score voor pc's en tips voor gebruikers om energie te besparen. Ook komt er een functie om stickers te plaatsen op de desktop die blijven staan als gebruikers de achtergrond wijzigen.

De Eco-score is nog niet actief, maar is te zien aan de blaadjes die boven in beeld staan bij Settings-Sustainability, zegt Albacore, een twitteraar die doorgaans zoekt naar nieuwe functies in vooral Windows. Het is onbekend waarop Microsoft de Eco-score van pc's zal beoordelen. De Sustainability-instellingen geven bovendien tips over hoe gebruikers energie kunnen besparen en hoe ze de pc het best kunnen recyclen als hij op is, zo blijkt uit de screenshots.

Albacore laat ook andere onaangekondigde functies zien. Zo is Focus Assist hernoemd naar Focus en bevat het nu een optie om Focus-sessies te gebruiken in de Clock-app. Het is daarbij ook mogelijk om achtergrondgeluid aan te zetten om de concentratie te verhogen.

Daarnaast komt er een optie om stickers te plakken op de desktop, maar wat daarvan de functionaliteit is en wat de opties zullen zijn, is onbekend. Die stickers blijven staan als gebruikers de achtergrond wisselen. De stickersfunctie is beperkt tot een enkel scherm en werkt dus niet als gebruikers met meer dan één monitor werken. Microsoft heeft nog niet gereageerd op het verschijnen van de screenshots. Het is nog onbekend of en wanneer de nieuwe functies zullen komen.