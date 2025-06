Microsoft test energiebesparingsmodus in Windows 11 die ook voor desktops werkt

Microsoft test een energiebesparende modus voor Windows 11 Insiders in het Canary Channel. Die moet de bestaande accubesparingsfunctie 'uitbreiden en verbeteren'. In tegenstelling tot laatstgenoemde moet de functie Energiebesparing ook werken voor desktops.

Als deze functie is ingeschakeld, wordt de levensduur van de accu verlengd en het energiegebruik verminderd 'door wat systeemprestaties in te leveren', schrijft Microsoft. De functie lijkt hiermee hetzelfde voor ogen te hebben als de reeds bestaande Batterijbesparing-functie. Het is onduidelijk waarin Energiebesparing precies verschilt van de reeds bestaande functie, naast dat de nieuwe functie ook gebruikt kan worden bij desktopcomputers om op het stroomverbruik te besparen.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om deze modus altijd aan te zetten, of, in het geval van laptops, om deze automatisch te activeren als het apparaat een bepaald accupercentage bereikt. Net als Batterijbesparing kan de energiebesparende stand in- en uitgeschakeld worden via de Snelle instellingen, of via de Accu-sectie in de Windows 11-systeeminstellingen. De functie is beschikbaar gemaakt in Preview Build 26002 van het Canary Channel. Het is nog onduidelijk wanneer deze algemeen beschikbaar komt.