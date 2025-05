Microsoft breidt adaptieve helderheid uit naar meer Windows-laptops en -desktops

Microsoft breidt de mogelijkheid om de helderheid van het scherm automatisch aan te passen op basis van de getoonde content, uit naar laptops die aangesloten zitten op een oplader en desktop-pc's. Daarnaast komt het bedrijf met een aantal verbeteringen voor de Microsoft Store.

De Content Adaptive Brightness Control-functie was voorheen enkel beschikbaar voor draadloze laptops, maar in de Windows Insider-previewbuild 23434 voor het Canary Channel is deze nu ook beschikbaar voor laptops die op een oplader zijn aangesloten, evenals desktopcomputers.

Microsoft belooft dat deze automatische helderheid voor de meeste gebruikers onopvallend zal zijn en het stroomverbruik helpt te verminderen. Voor laptops staat de adaptieve helderheid automatisch aan indien deze op de accu draaien, en dus niet aan een oplader hangen. Voor desktop-pc's staat de functie standaard uit.

Daarnaast bevat de previewbuild ook een aantal veranderingen aan de Microsoft Store, die naast het Dev Channel ook beschikbaar zijn gemaakt in build 25330 van het Canary Channel. Zo wordt het nu mogelijk om gratis apps te installeren zonder de productpagina te openen. Als gebruikers in het zoekveld de naam van een gratis app invoeren, en bij de zoekresultaten hun muiscursor boven de app houden, wordt er een informatiekaart geopend met daarop een installatieknop.

Daarnaast worden de designs van het aankoopscherm en de appreviewsectie aangepast zodat ze meer in lijn zijn met de stijl van Windows 11. Ook moet dit volgens Microsoft zorgen voor een 'snellere' en 'betrouwbaardere' ervaring. Wanneer de nieuwe functies en andere vernieuwingen van de previewbuilds voor alle Windows 11-gebruikers beschikbaar komen, is niet bekend. Meestal gebeurt dit binnen een paar maanden.