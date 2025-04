Microsoft brengt previewversie uit van lichtere versie Teams

Microsoft heeft een previewversie uitgebracht van een lichtere veriant van zijn kantoorsoftware Teams. De nieuwe versie moet minder schijfruimte innemen, minder geheugen nodig hebben en sneller werken.

Het gaat om de grootste nieuwe versie van Teams sinds de release van de software in 2017, meldt Microsoft. Behalve het redesign, waarbij Microsoft AngularJS voor JavaScript en Electron als host heeft gewisseld voor React en WebView2. De gebruikservaring is gemaakt op basis van het eigen Fluent UI-framework dat ook de basis heeft gevormd voor Windows 11.

Behalve het redesign zitten en komen er ook veel nieuwe functies in, zo zegt Microsoft. Zo komen er avatars in de software als vervanging voor het camerabeeld. Ook zitten er wijzigingen in onder meer hoe de app functioneert op Android.

De previewversie komt maandag uit. Als IT-beheerders het hebben toegestaan, verschijnt er een toggle boven in beeld voor gebruikers om te wisselen tussen de huidige versie en de nieuwe versie. Wanneer de huidige versie definitief verdwijnt, is nog niet duidelijk.